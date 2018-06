Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchter ...

Versuchter Tageswohnungseinbruch in Moringen

Northeim - Moringen, Kiefernweg 08.06.2018, in der Zeit von 08:30 bis 10:50 Uhr

MORINGEN (ro/pa) Unbekannte sind am Freitagvormittag im Moringer Kiefernweg in einen Bungalow eingebrochen, aber ohne Beute geblieben. Der Sachschaden, den sie anrichteten, wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Täter waren in der Zeit zwischen 08:30 und 10:50 Uhr gewaltsam durch das Kellerfenster in das Einfamilienhaus eingestiegen und in sämtliche Räume vorgedrungen. Dort hatten sie die Schränke durchwühlt und an einem verschlossenen Schreibtisch die Schubladen mit einer Axt eingeschlagen.

Die Polizei bittet insbesondere Anwohner, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei den Polizeidienststellen in Moringen, Telefon 05554 2282, oder Northeim unter der Rufnummer 05551 7005-0 zu melden.

