Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchter ...

Einbeck - Am Freitag, d. 08.06.2018, gegen 14.08h befand sich eine 54-jährige Northeimerin in einem Discounter in der Grimsehlstraße. Während des Einkaufs bemerkte sie ein ca. 8-jähriges Kind, welches sich an ihrer Tasche, die am Einkaufswagen hing, zu schaffen machte. Sie sah noch, wie das Kind, das Portmonee aus der Tasche zog. Als sie das Kind anschrie, ließ dieses das Portmonee fallen und rannte zum Ausgang. Vor dem Markt soll eine erwachsene Frau gewartet haben, welche sich dann zusammen mit dem Kind in Richtung der Mehrfamilienhäuser entfernte. Zeugen, die hierzu noch sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Einbeck (Tel. 05561/949780) in Verbindung zu setzen.

