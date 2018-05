Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Kommunikationsgeschädt Osterode, Kornmarkt Donnerstag, 24.05.18,19:00 h- Freitag, 25.05.18, 07:45h

Osterode - OSTERODE (mei) In der Fußgängerzone in Osterode im Bereich kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einem versuchten Einbruch in ein Kommunikationsgeschäft. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter versuchten, die Schaufenster scheibe des Geschäfts einzuschlagen, um an die in der Warenauslage befindlichen Kommunikationsgeräte zu gelangen. Dies gelang jedoch nicht, da die Schaufensterscheibe nicht zerstört werden konnte. An der Scheibe entstand ein Schaden von ca. 1000EUR. Die Osteroder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dieser Zeit in der Nähe des Geschäftes auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben bzw. andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522-8050 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

