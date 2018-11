Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Schaustelleranhänger

Uslar - BODENFELDE (stüw.) In der Zeit von Dienstag, 13.11.2018, 00.00 Uhr, bis Mittwoch, 14.11.2018, 10.00 Uhr, ist es auf dem Festplatz in Bodenfelde zu einem versuchten Einbruch in einen Schaustelleranhänger gekommen. Bisher unbekannte Täter versuchten durch Entfernen von Splinten und Sicherungshaken, sowie durch Aufhebeln von Rollläden, in den Anhänger zu gelangen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

