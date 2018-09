Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Versuchter Fischdiebstahl

Versuchter Fischdiebstahl

Northeim - 37154 Northeim, Kiessee 9, Samstag, 08.09.2018, 15.30 Uhr

Northeim(kob) Ein 43-jähriger tschechischer Fernfahrer nutzte seine Fahrpause auf dem Northeim Autohof, um in dieser Zeit in einem der angrenzenden Seen die Angelrute auszuwerfen. Das ausgesuchte Gewässer steht allerdings im Eigentum des Sport Fischer Vereins Lödingsen. Eine Gastangelkarte hatte der Beschuldigte nicht gelöst, sodass er bei einer Kontrolle durch den Gewässerwart keine Erlaubnis zum Angeln vorzeigen konnte. Durch den Verein wurde Strafanzeige erstattet. Die gerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien des Beschuldigten fest und behielten die Angelutensilien ein. Einen Fang konnte der Beschuldigte bisher nicht vorweisen. Nach Abschluss der Ermittlungen vor Ort wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

