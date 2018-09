Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Verursacher nach ...

Verursacher nach Unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt

Einbeck - Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr am 31.08.2018, gegen 05.50 Uhr den Negenborner Weg in in Richtung Stadtmitte. Aus ungeklärter Ursache beschädigte er beim Vorbeifahren den rechten Aussenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierbei verlor er am Unfallort die lackierte Abdeckung seines linken Aussenspiegels. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Aufgrund der Teilenummer in dem Kunststoffteil und einer eingeleiteten Fahndung am Nachmittag des selben Tages konnte das Fahrzeug und der flüchtige Fahrzeugführer in der Einbecker Nordstadt ermittelt werden. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. (meh.)

