Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Von der Fahrbahn ...

Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Uslar - USLAR-BOLLENSEN (zi.) Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Hardegsen kam am 03.10.18, gegen 15:10 Uhr, auf der B 241 zwischen Bollensen und Gierswalde in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr einen Straßengraben, anschließend prallte der Pkw gegen einen Straßenbaum. Die Pkw-Fahrerin wurde verletzt mit dem RTW dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 16.000,- Euro.

