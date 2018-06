Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Vorfahrt nicht beachtet

Vorfahrt nicht beachtet

Einbeck - Einbeck(pap) Eine 59 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Donnerstag, 07.06.2018, gegen 16.25 Uhr die Königsberger Straße und wollte nach links in den Walkemühlenweg abbiegen. An der Einmündung hielt sie zunächst, setzte dann aber zum Abbiegen an. Hierbei hat sie dann den von links kommenden Pkw eines 31 Jahre alten Moringers übersehen, der stadtauswärts fuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro.

