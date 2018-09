Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Vorsicht Enkeltrick ...

Vorsicht Enkeltrick (versuchter Betrug)

Einbeck - Einbeck und Ortsteile 07.09.2018; 12:00 - 14:00 Uhr

Gleich mehrfach ist es am vergangenen Freitag zu sog. versuchten Enkeltricks gekommen. In diesen Fällen wurden überwiegend ältere Einwohner aus Einbeck und den dazugehörigen Ortschaften von einer zumeist weiblichen Person angerufen, die sich am Telefon als Enkeltochter oder nahestehende Angehörige ausgab und angab, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden. Hintergrund ist dabei, an das Barvermögen der Angerufenen zu gelangen und dieses nach Verabredung durch eine weitere Person abholen zu lassen. Wenn die Angerufenen missstrauisch gezielte Nachfragen stellten oder drohten, die Polizei zu informieren, wurde das Telefonat seitens der Anruferin sofort beendet. In einem Fall hatte eine ältere Dame noch rechtzeitig den versuchten Betrug bemerkt, nachdem sie bereits eine größere Summe Bargeld zu Hause zur Übergabe zurechtgelegt hatte. In allen Fällen ist es nicht zu einem Schaden für die Angerufenen gekommen, da sie zuvor entweder Familienangehörige oder die Polizei informierten. Die Polizei bittet bei solchen Anrufen unbedingt um Benachrichtigung, bevor es zu einer Geldübergabe, bzw. einem größeren Schaden gekommen ist.

