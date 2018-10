Polizeiinspektion Northeim/Osterode / VU mit verletztem Kradfahrer

VU mit verletztem Kradfahrer

Osterode - osterode (na) Osterode-Schwiegershausen, 10.10.2018, 15.50 Uhr Zu einem Unfall mit einem leichtverletztem Kradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Schwiegershausen. Der allenbeteiligte Fahrer einer Honda verlor beim Abbiegen von der Röttingstraße nach links in die Osteroder Straße die Kontrolle über sein Krad, fährt über den Gehweg auf eine Treppe und stürzt. Es entsteht Schaden am Krad und an der Treppe in einer Höhe von 5.200,- EUR.

