Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Werkzeugkiste von ...

Werkzeugkiste von Ladefläche gestohlen

Northeim - Northeim, Zwinger Mittwoch, 26.09.2018, zwischen 08:00 und 10:00 Uhr

NORTHEIM (ro) Von der offenen Ladefläche eines Transporters haben Unbekannte am Mittwoch eine Werkzeugkiste entwendet, in der unter anderem eine hochwertige Kreissäge deponiert war. Die Mitarbeiter der geschädigten Firma hatten in der Nähe des Firmenwagens Dachdeckerarbeiten ausgeführt, von dem Diebstahl jedoch nichts mitbekommen.

Bei dem Werkzeug handelt es sich um eine Akku betriebene Handkreissäge des Herstellers "Dewalt" im Wert von circa 1.000 Euro.

Zeugenhinwiese erbittet die Polizei Northeim unter Telefon 05551 7005-0.

