Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Widerstand gegen ...

Widerstand gegen Polizeibeamte

Northeim - 37154 Northeim, Güterbahnhofstr., 02.12.2018, 03:15 Uhr

Northeim (schlar) - In den frühen Morgenstunden des 02.12.2018 wurden Polizeibeamte zu Streitigkeiten in die Güterbahnhofstr. in Northeim gerufen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurde ein alkoholisierter 31 Jahre alter Northeimer zunehmend aggressiver und griff die eingesetzten Beamten schließlich tätlich an. Der Angreifer konnte überwältigt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Zwei Beamte wurden durch die Widerstandshandlung des Northeimers leicht verletzt, sind aber weiterhin dienstfähig. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

