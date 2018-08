Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Wildunfall

Wildunfall

Bad Gandersheim - (Bet) 37581 Bad Gandersheim, L 489, Bereich Meine. 26.08.2018, 00 Uhr 40. Eine 44jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 489 aus Rtg. Dannhausen kommend in Rtg. Bad Gandersheim. In Höhe der Unfallstelle lief ein Reh von links nach rechts über die Straße, wurde erfaßt und verletzt. Das Reh entfernte sich dann. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 500.- Euro.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Bad Gandersheim Pressestelle

Telefon: 05382/91920 0 Fax: 05382/91920 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/