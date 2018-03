Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Wohnungseinbruch - Zeugen ...

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht -

Osterode - Osterode/Hattorf, Bussardweg, 13.03.2018, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr

HATTORF (UG) Am vergangenen Dienstagabend drangen bislang unbekannte Täter mittels einer Eisenstange durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Hier entwendeten der/die Täter diverse Schmuckstücke und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 05522/5080 zu melden.

