Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Zeugen nach Unfallflucht ...

Zeugen nach Unfallflucht gesucht 37520 Osterode, Im Strange / Abfahrt B243 30.10.2018, 13:45 Uhr - 14:15 Uhr

Osterode - OSTERODE (wit) Am Dienstag ereignete sich in der Straße " Im Strange", Fahrtrichtung stadteinwärts, eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter LKW (Volvo) bog im Kreisverkehr "Dreilinden" nach rechts auf die Osttangente ab. Anschließend kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein am Fahrbahnrand befindliches Umleitungsschild sowie das Verkehrszeichen 259 (Verbot für Fußgänger). Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Osterode unter der Tel: 05522-5080 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/