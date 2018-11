Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Zeugen nach Unfallflucht ...

Zeugen nach Unfallflucht gesucht 37539 Bad Grund, Im Bruch 19 (OT Badenhausen) 09.11.2018, 16:00 Uhr - 10.11.2018, 08:30 Uhr

Osterode - BAD GRUND (wit) Im oben genannten Zeitraum kam es in der Straße "Im Bruch" zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den am Fahrbahnrand abgestellten PKW der Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Osterode / Bad Grund in Verbindung zu setzen.

