Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Zigarettenautomat in ...

Zigarettenautomat in Sudheim aufgebrochen

Northeim - Sudheim, Unteres Tor westlich der B 3 - Mittwoch, 11.04.2018, zwischen 12.30 Uhr und 16.40 Uhr

SUDHEIM (fal) - Ein auf dem Grundstück des Restaurants an der Straße Unteres Tor stehender Zigarettenautomat wurde aufgebrochen und leergeräumt. Nach einem Zeugenhinweis muss sich die Tat am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 16.40 Uhr abgespielt haben. Gestohlen wurden das gesamte Bargeld und alle Zigarettenschachteln im Wert von über 1.000 Euro. An dem Automat entstand zudem ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Mittwoch in den Mittags- und Nachmittagsstunden auffällige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Restaurants und des Fitnessstudios gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

