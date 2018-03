Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Zusammenstoß zwischen ...

Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem PKW

Osterode - Osterode, B 241, 13.03.18, 07.52 Uhr

OSTERODE (US) Am Dienstag Morgen ereignete sich auf der B 241 ein Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem PKW. Der 49jähr. Busfahrer aus Osterode befuhr die Ausfahrt Süd der B 243 aus Herzberg kommen. Beim Einbiegen auf die B 241 in Richtung Dreilinden übersah er den von links kommenden 29jähr. PKW-Fahrer aus Osterode. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Geschädigte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Schulkinder wurden durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 31.000,-- Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Northeim/Osterode newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeikommissariat Osterode Leitung

Telefon: 05522/508 0 Fax: 05522/508 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/