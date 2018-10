Polizeiinspektion Northeim/Osterode / Zwei Buswartestände ...

Zwei Buswartestände beschädigt

Bad Lauterberg - 37445 Walkenried, OT Zorge, Walkenrieder Str., 29.09.2018, 20.00Uhr - 30.09.2018, 08.00 Uhr (kla) In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten bisher unbekannte Täter in Zorge an der Walkenrieder Str. die Buswartestände "Am Uhdenberg" und "An der Lehne". An beiden Warteständen wurde jeweils eine der Glaswände eingeschlagen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walkenried unter Tel.Nr.: 05525/1685 zu melden.

