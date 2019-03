Polizeiinspektion Northeim / Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Pkw unter Alkoholeinfluss geführt

Northeim - Northeim, Weglange, Samstag, 0.10 Uhr Northeim (schw) - In der Nacht zu Samstag, 0.10 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Northeim in einem northeimer Ortsteil, in der Straße Weglange einen 36-jährigen Einbecker mit seinem Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, was beim Führen von Kraftfahrzeugen ohne Ausfallerscheinungen eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Da eine Überprüfung des Alkoholgehaltes an einem stationären Alkotestgerät aufgrund der körperlichen Konstitution des Betroffenen nicht möglich war, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und es wurde die Weiterfahrt untersagt.

