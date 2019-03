Polizeiinspektion Northeim / Pkw unter Btm Einfluss geführt

Pkw unter Btm Einfluss geführt

Einbeck - Einbeck (pap) Anm Dienstag, 19.03.2019, sollte ein Pkw gegen 11.10 Uhr in der Beverstraße kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer, ein junger Mann (22) aus Einbeck, reagierte aber weder auf das Anhaltesignal noch Lichthupe, als er von der Grimsehlstraße in die Beverstraße einbog. Letztendlich konnte er in Höhe des ZOB mit Hilfe des sogenannten "Yelp-Signals" doch zum Anhalten bewegt werden. Bei der anschließendebn Konntrolle zeigte der Fahrer diverse Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Rauschmitteln hinwiesen. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin wurde ihm die Einleitung eines Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahrens mitgeteilt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

