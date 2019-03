Polizeiinspektion Northeim / Pkw zerstört Hauseingangstüre

Pkw zerstört Hauseingangstüre

Einbeck - Einbeck vo. Stadt Einbeck, Altendorfer Tor, Montag, 18. März 2019, 15.50 Uhr. Am Montag wurde von einer Polizeistreife aus Einbeck ein ungewöhnlicher Unfall aufgenommen. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer eines Ford gab beim Rangieren auf dem Hausgrundstück wohl zu viel Gas, sodass der Pkw in die Eingangshaustüre fuhr und diese total zerstörte. Alleine an der Haustüre entstand dadurch ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 6.000,- Euro. Dazu kommt noch der Schaden am Pkw, der auf ca. 500,-Euro geschätzt wurde.

