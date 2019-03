Polizeiinspektion Northeim / Räuberischer Diebstahl

Räuberischer Diebstahl

Uslar - USLAR (stüw.) Am Donnerstag, 28.03.2019, zwischen 16.05 und 16.15 Uhr, ist es in Uslar in der Wiesenstraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Im angegebenen Tatzeitraum bemerkte ein Kunde eines Discounters in der Wiesenstraße, wie ein Mann den Discounter durch den Eingangsbereich verließ. Der Mann nutzte das Betreten eines Kunden, bei dem sich die automatische Schiebetür öffnete, zum Verlassen des Discounters. Er trug einen sichtbar gefüllten großen Rucksack bei sich. Er begab sich zielgerichtet zu einen auf dem gegenüberliegenden Parkplatz eines Supermarktes abgestellten Pkw, schmiss den mitgeführten Rucksack in den Pkw und flüchtete fußläufig. Kurze Zeit später verließ ein weiterer Mann den Supermarkt und begab sich zu dem selben Pkw. Ein zwischenzeitlich informierter Mitarbeíter des Discounters wartete zu diesem Zeitpunkt bereits am Pkw. Der Mitarbeiter wurde von dem Mann weggestoßen. Der Mann stieg in den Pkw ein und fuhr los. Dabei wurde der Mitarbeiter, welcher den Pkw am Losfahren hindern wollte, vom Pkw am Knie gestriffen.

