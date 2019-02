Polizeiinspektion Northeim / Rentner beim Geldwechseln bestohlen

Rentner beim Geldwechseln bestohlen

Northeim - Northeim, Wallstraße/Adolf-Hueg-Wall - Mittwoch, 20.02.2019, gegen 10.30 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr wurde ein 86 Jahre alter Northeimer im Eingangsbereich der Wallanlage an der Wallstraße von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann wollte ein 2-Euro-Stück für den Parkautomaten gewechselt haben. Der Senior wollte helfen und zog sein Portmonee aus der Gesäßtasche. Nach dem Geldwechsel ging der Northeimer weiter in Richtung der Minigolfanlage. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seines Scheingeldes.

Der Täter ist etwa 50 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß und von kräftiger, untersetzter Statur. Der mitteleuropäisch aussehende Mann sprach gebrochen deutsch. Bekleidet war er mit einer hellbraunen Stoffjacke.

Die Northeimer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Trickdiebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

