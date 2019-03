Polizeiinspektion Northeim / Spiegel abgefahren und unerlaubt ...

Spiegel abgefahren und unerlaubt vom Unfallort entfernt

Northeim - Nörten-Hardenberg, Hannoversche Straße, Freitag, 15.03.19, 13.45 Uhr Angerstein (schw) - Am Freitag, 15.03.19, 13.45 Uhr kam es im Verlauf der Hannoverschen Straße in Angerstein zu einem Verkehrsunfall. Die 48-jährige Nutzerin eine Audi A6 aus Katlenburg-Lindau stellte den Pkw ihres Lebensgefährten für den Zeitraum eines Friseurbesuches ordnungsgemäß in der Hannoverschen Straße ab. Gegen 13.45 Uhr hörte ein Zeuge, einen lauten Knall aus dem Bereich des Abstellortes des Audi A6 und beobachtete, wie sich ein roter Pkw zu diesem Zeitpunkt von dem Audi entfernte. Nachdem die Nutzerin des Pkw über den Vorfall informiert wurde, stellte sie tatsächlich eine Beschädigung an dem von ihr genutzten Pkw fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150,- EUR. Die northeimer Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Hinweise die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551/7005-0 entgegengenommen.

