Polizeiinspektion Northeim / Trotz Fahrverbot mit Sprinter ...

Trotz Fahrverbot mit Sprinter unterwegs

Northeim - Northeim, Am Hasselberg, Freitag, 15.03.19, 11.30 Uhr Höckelheim (schw) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Unterstützungsbeamte der PI Northeim am Freitag, gegen 11.30 Uhr in Höckelheim, Am Hasselberg einen Sprinter. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den aus Rumänien stammenden 22-jährigen Fahrzeugführer ein Fahrverbot besteht, sowie die Sicherstellung seiner Fahrerlaubnis angeordnet wurde. Die mitgeführte Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Northeim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/