Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Uslar - 37170 Uslar, Amelither Straße / Neuhäuser Straße

Freitag, 15.02.2019; 14:50 Uhr

Uslar (TH) Am Freitagnachmittag, 15.02.2019, ist es im Kreuzungsbereich der B 241 und B 497 in dem Uslarer Ortsteil Schönhagen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 32-jährige Frau aus einem Uslarer Ortsteil missachtete die Vorfahrt eines 33-jährigen Mannes aus der Gemeinde Fürstenberg. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen i. H. v. ca. 1500,--- Euro.

