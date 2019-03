Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Uslar - USLAR (stüw.) Am Mittwoch, 06.03.2019, gegen 07.10 Uhr, kam es in Uslar, Lange Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Frau aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit ihrem Pkw die Lange Straße in Richtung Kurze Straße. Auf Grund eines anliefernden Lkw musste sie verkehrsbedingt warten. Sie wollte dann mit ihrem Pkw rückwärts die Einbahnstraße in Richtung Forstgasse fahren. Dabei touchierte sie rechtsseitig einen Metallzaun und im Anschluss linksseitig einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1550,- Euro.

