Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Bad Gandersheim - Kalefeld (hi), Bundesstr. 445 in Höhe Einmündung Kreisstr. 403 (Eboldshäuser Str.) Unfallzeit: 16.03.2019, 18.35 Uhr

Ein 25jähriger Gandersheimer Fahrzeugführer befuhr die B 445 in Richtung Echte. In Höhe der Einmündung zur K 403 verlor er die Kontrolle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit über sein Fahrzeug. Hierdurch schleuderte er mit dem Pkw auf die im Einmündungsbereich befindliche Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Durch die Kollision Pkw/Verkehrszeichen entstand am Fahrzeug ein Schaden von etwa 1500 Euro.

