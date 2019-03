Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Uslar - USLAR (stüw.) Am Donnerstag, 28.03.2019, gegen 15.00 Uhr, kam es in Uslar, Mühlenstraße Ecke Kreuzstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit seinem Pkw die Mühlenstraße aus Richtung Kurze Straße kommend in Richtung Wiesenstraße. Ein 78-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit seinem Pkw die Kreuzstraße in Richtung Mühlenstraße, fuhr auf die Mühlenstraße und wollte nach links in Richtung Wiesenstraße abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw des anderen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.200,- Euro.

