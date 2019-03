Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall mit leicht ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uslar - USLAR (Wie) Am 16.03.2019, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 27jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum die Bundesstrasse 241 von Bollensen kommend in Richtung Uslar. Ausgang einer Rechtskurve kam er vermutlich infolge den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw gegen einen Baum. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt und mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 4000,- Euro.

