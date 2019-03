Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall mit leicht ...

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim - 37154 Northeim, Landesstraße 572, Einmündung zur Bundesstraße 3, Freitag, 22. März 2019, 22:49 Uhr,

Northeim (gro)

Zum o.g. Zeitpunkt befuhr ein 49-jähriger Fahrzeugführer mit einem Pkw VW die Landesstr. 572 in Richtung Northeim. In der Kurve der Einmündung zur Bundesstr. 3 kam er aufgrund von Schwindel von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Pkw in die Schutzplanke. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro.

