Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Northeim - Northeim (Se) Northeim Am Freitag, den 08.03.2019, gegen 23.30 Uhr, kam es im Ortsteil Bühle, Auf der Klappe 1, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 30.000.-EUR. Ein 25-Jähriger Northeimer befuhr die Straße Auf der Klappe aus Sudheim kommend in Richtung Ortsmitte. Unmittelbar hinter dem Ortseingang prallte der 25-Jährige mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Transporter aus dem Landkreis Passau. Während der Unfallaufnahme wurde beim 25-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Pkw musste abgeschleppt werden.

