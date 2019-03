Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfall - zwei ...

Verkehrsunfall - zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt

Northeim - Kreisstraße 416 zwischen Lindau und Gillersheim - Dienstag, 26.03.2019, 19.27 Uhr

Lindau (fal) - Am Dienstag gegen 19.27 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Lindau und Gillersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. An dem verunfallten Kleinwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Der 22 Jahre alte Autofahrer aus Osterode war mit seiner 17 Jahre alten Beifahrerin auf der Kreisstraße in Richtung Gillersheim unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve gerät der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto überschlägt sich und kommt auf der Beifahrerseite zum Stillstand.

Die beiden leicht verletzten Osteroder werden mit einem RTW zum Herzberger Krankenhaus gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

