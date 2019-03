Polizeiinspektion Northeim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Northeim - 37154 Northeim, Lange Lage, 22.03.2019, 8 - 12 Uhr,

Northeim (gro)

Zur o.g. Tatzeit wurde der linke Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten Pkw VW Eos beschädigt. Es enstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim ( Tel. 05551-70050) zu melden.

