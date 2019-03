Polizeiinspektion Northeim / Von Fahrbahn abgekommen

Von Fahrbahn abgekommen

Northeim - Katlenburg-Lindau, K 414 Suterode Richtung Levershausen, Do., 28.03.19, 07.30 Uhr Katlenburg-Lindau (schw) - Offensichtlich aufgrund nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit verlor ein 22-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Osterode die Kontrolle über seinen Pkw und rutschte von der Fahrbahn. Der Osteroder befuhr am Donnerstag, 28.03.19, gegen 07.30 Uhr mit seinem Pkw, VW Polo die K 414 aus Suterode kommend in Richtung Levershausen. Ausgangs einer Linkskurve konnte er auf regennasser Fahrbahn seinen Pkw nicht mehr unter Kontrolle bringen und geriet nach rechts in den angrenzenden Seitenraum der Fahrbahn. Hier kam er auf einem dort befindlichen Erdwall zum Stehen. An dem Pkw entstand kein Sachschaden. Der 22-jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

