Polizeiinspektion Northeim / VU-Flucht

VU-Flucht

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim, 26.03.2019, zwischen 16:55 Uhr und 17:15 Uhr, Neue Straße, Parkplatz Aldi

Eine 34-jährige aus einem Einbecker Ortsteil parkte zur genannten Zeit ihren grauen Pkw Ford Ka auf dem Parkplatz des Aldi in der Neuen Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte hier die vordere rechte Fahrzeugfront des Ford Ka der Geschädigten. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Schaden am Ford Ka beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim unter der Tel:05382-919200.

