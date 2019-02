Polizeiinspektion Northeim / Warenbetrug

Warenbetrug

Einbeck - Einbeck (Kr.) 01.07.2018 - 22.02.2019

Ein 46jähriger Einbecker übersandte nach einem Internetverkauf ein Paket mit mehreren Büchern an einen männlichen Käufer aus Behlendorf. Nach einiger Zeit schickte ihm dieser einige Bücher zurück. Für die einbehaltenen Bücher entrichtete der Käufer bis zum heutigen Tag nicht den geforderten Geldbetrag in Höhe von 185,-Euro. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und gegen den Mann aus Behlendorf ein Strafverfahren eingeleitet.

