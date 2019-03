Polizeiinspektion Northeim / Wieder zahlreiche ...

Wieder zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt

Northeim - Northeim, B 241 und B 3 in der Zeit von Samstag, 23.03.19, 05.00 Uhr bis Sonntag, 24.03.19, 14.00 Uhr

Northeim (schw) - In den frühen Morgenstunden des Samstags, in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Northeim auf der B 241 zwischen Northeim und Katlenburg-Lindau eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei erlaubten 80 km/h konnten vier Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Alle vier verantwortlichen Fahrzeugführer wurden mit einem Verwarngeld belegt. Weitere Geschwindigkeitsmessungen führten die Beamten am Sonntag, 24.03.19 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf der B3 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim durch. Hier stellten die Beamten 20 Verstöße fest. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 70 km/h betrug 89 km/h. Die Betroffenen wurden durch die kontrollierenden Beamten gebührenpflichtig verwarnt.

