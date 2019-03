Polizeiinspektion Northeim / Wildunfall

Wildunfall

Bad Gandersheim - Bad Gandersheim (hi), Landesstr. 489 zwischen Ackenhausen und Dannhausen Unfallzeit: 16.03.2019, 03.10 Uhr

Ein 36jähriger Hildesheimer Fahrzeugführer befuhr zur Nachtzeit die Landesstraße 489 als am genannten Unfallort ein Stück Rehwild über die Fahrbahn wechselte. Es kam zur Berührung Pkw/Reh. Dadurch entstand ein Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 500 Euro. Das Stück Rehwild lief nach erfolgter Berührung in Richtung Feldmark weiter.

