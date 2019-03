Polizeiinspektion Northeim / Zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell ...

Zehn Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Northeim - Northeim, L572 Hollenstedter Weg, Samstag, 23.03.19, 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr Northeim (schw) - Am Samstag, 23.03.19, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Northeim auf der L572 zwischen Northeim und Hollenstedt eine Geschwindigkeitsmessung durch. In dieser Zeit konnten die Beamten 10 Verstöße aufdecken. Die Höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 81 km/h, bei lediglich erlaubten 50 km/h. Sieben Verkehrsteilnehmer wurden mit einem Verwarngeld belegt, drei Verkehrsteilnehmer müssen aufgrund der höheren Geschwindigkeitsüberschreitung mit einem Bußgeld rechnen.

OTS: Polizeiinspektion Northeim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57929 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57929.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim Pressestelle

Telefon: 05551/7005 200 Fax: 05551/7005 250 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/