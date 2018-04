Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / +++ ...

+++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden +++

Oldenburg - Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag um 20 Uhr an der Bremer Heerstraße ereignet hat. Ein 76-jähriger Oldenburger war mit seinem Ford vom Müllersweg kommend vermutlich bei bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich der Bremer Heerstraße eingefahren und wollte weiter geradeaus in die Gerhard-Stalling-Straße fahren. Zur selben Zeit befuhr eine 48-Jährige aus Hatten mit einem Jaguar die Bremer Straße stadteinwärts. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Zeugen schilderten der Polizei bei der Unfallaufnahme, dass die Jaguar-Fahrerin Rot gehabt habe. Weitere Hinweise zum Unfallhergang werden von der Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen genommen. (451779)

Bei einem weiteren Unfall auf einem Parkplatz an der Messestraße wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr ein 76-jähriger Rollstuhlfahrer leicht verletzt. Der Rollstuhl des Oldenburgers wurde von Pkw einer 32-Jährigen erfasst, die gerade rückwärts aus einer Parklücke herausfahren wollte. Der Rollstuhl wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. (451203)

Ebenfalls leicht verletzt wurde gestern eine 49-jährige Radfahrerin, die um 16.45 Uhr am Haarenufer unterwegs war und an einer Reihe parkender Autos entlangfuhr. Ein 51-Jähriger hatte seinen Mitsubishi unmittelbar vorher eingeparkt und die Fahrertür geöffnet, ohne auf die herannahende Radfahrerin zu achten. Die 49-Jährige stieß mit ihrem Fahrrad gegen die Fahrertür des Fahrzeugs, stürzte und verletzte sich am Kopf. (450873)

