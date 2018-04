Verkehrunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin

Oldenburg - Am Dienstag, dem 24.04.2018, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich auf dem Combi-Parkplatz in 26160 Bad Zwischenahn ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der männliche Unfallverursacher wollte mit seinem silber/grauen Kleinwagen den Parkplatz an der Ausfahrt zur Westersteder Straße verlassen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten Fahrradfahrerin, welche dabei leicht verletzt wurde. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn unter Tel.:04403-927115 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Bad Zwischenahn Telefon: +49(0)4403/927 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol