Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

++Sachbeschädigungen an Pkw++

Oldenburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Alexanderstraße, zwischen Melkbring und Von-Finckh-Straße, zu insgesamt neun Sachbeschädigungen an Pkw. Die noch unbekannten Täter verbogen dabei vermutlich nach Mitternacht diverse Scheibenwischer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/790-4115 zu melden.

