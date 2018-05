+++Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer in Wiefelstede+++

Oldenburg - Am Donnerstag, den 10. Mai 2018 ist es gegen 18:20 Uhr in Wiefelstede, auf der Wapeldorfer Straße (OT: Herrenhausen) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der 44-jähriger Mann aus Westerstede mit seinem Motorrad auf ein vor ihm fahrenden PKW aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Kradfahrer in einen Seitengraben geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er ist mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Westerstede verbracht worden. Die beteiligten Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache dauern an. Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rastede unter 04402-92440 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Bad Zwischenahn Telefon: +49(0)4403/927 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol