Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

Unfallbeteiligte PKW-Fahrerin in Rastede gesucht

Oldenburg - Am 22.05.2018 kam es gegen 18:00 Uhr in Rastede, Oldenburger Str., Ausfahrt Parkplatz Netto-Markt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen PKW und einem Radfahrer. Die Fahrerin des PKW und der Radfahrer unterhielten sich nach dem Unfall miteinander, wobei der Radfahrer zunächst angab, dass ihm nichts passiert sei. Anschließend verabschiedete man sich ohne einen Personalienaustausch vorzunehmen. Später stellte der Radfahrer dann doch einen Schaden an seinem Fahrrad fest. Die PKW-Fahrerin oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter 04402/92440 in Verbindung zu setzen.

