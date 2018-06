++Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang und mehrstündiger Vollsperrung++

Oldenburg - ++Am Dienstag, den 5.6.2018, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich auf der A 29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven, kurz vor der Anschlussstelle Rastede, ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang und mehrstündiger Vollsperrung der Fahrtrichtung Wilhelmshaven im Autobahnkreuz Oldenburg-Nord.

Ein 42-Jähriger aus Varel fuhr mit einem weißen Mercedes Vito aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen mit einem schwarzen Kleinwagen vorausfahrenden 43-jährigen Familienvater, ebenfalls aus Varel, auf. Der 43-jährige Vareler erlitt so schwere Verletzungen, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Der 42-jährige Vito-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Die auf die Unfallstelle zuführenden Fahrtrichtungen im Autobahnkreuz Oldenburg-Nord mussten für Rettungs- und Bergungsarbeiten von ca. 16 Uhr bis ca. 20 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch entstanden massive Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Rückstau konnte über das im Autobahnkreuz Oldenburg-Nord befindliche Gelände der Autobahnpolizei Oldenburg abgeleitet werden. Die Insassen mehrerer im Rückstau stehen gebliebener Reise- und Schulbusse wurden gesondert durch die eingesetzten Kräfte betreut.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.

Die eingesetzten Beamten bedanken sich bei allen betroffenen Verkehrsteilnehmern für die schnelle und reibungslose Bildung einer zur Unfallstelle führenden Rettungsgasse.

Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04402-9330 bei der Autobahnpolizei Oldenburg zu melden.++

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK BAB Oldenburg Telefon: +49(0)4402-933 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol