Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ...

Oldenburg - Bad Zwischenahn: Am Samstag, dem 18.08.2018, gegen 03:00 Uhr befuhr eine 19jährige Bad Zwischenahnerin mit ihrem Motorroller die Straße Hösjekamp von Rostrup in Richtung Elmendorf. Vermutlich aufgrund eines alkoholbedingten Fahrfehlers verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Obwohl die Rollerfahrerin keinen erforderlichen Schutzhelm trug, wurde sie nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die Ammerlandklinik Westerstede eingeliefert. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Wiefelstede: Am Freitag, dem 17.08.2018, zwischen ca. 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr kommt es in Wiefelstede, Ortsteil Neuenkruge im Alten Postweg, zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter versucht eine rückwärtige Eingangstür zum Objekt aufzuhebeln. Es bleibt beim Versuch und der Täter entfernt sich anschließend unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0.

