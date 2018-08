Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland / ++ ...

++ Verkehrsunfall im Kreisverkehr mit hohem Sachschaden ++

Oldenburg - Am Sonntagnachmittag, 19.08.2018, gegen 14:50 Uhr ereignet sich in Oldenburg auf der Bremer Heerstraße am Kreisverkehr zum Borchersweg ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 73-jährige Fahrerin eines silbernen Pkw aus Leer fährt vom Borchersweg kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigt diesen in Richtung Bremer Heerstraße stadteinwärts zu verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr kommt der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier gerät die Fahrerin zunächst auf die Verkehrsinsel und prallt dann frontal gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls dreht sich der Pkw um die Laterne herum und kommt quer auf der stadtauswärts führenden Fahrspur der Bremer Heerstraße zum stehen. Am Pkw der unverletzten Leeranerin entsteht Totalschaden. Die Straßenlaterne wird derart stark beschädigt, dass sie aus Sicherheitsgründen entfernt werden muss.

