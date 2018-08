+++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Bad Zwischenahn+++

Oldenburg - Von Samstag, dem 18.08.2018, ca. 20:30 Uhr bis Sonntag, dem 19.08.2018, ca. 12:00 Uhr wurde ein in der Straße "Am Delf" in Bad Zwischenahn ordnungsgemäß abgestellter PKW Ford Fiesta durch ein bislang unbekanntes weißes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken im Bereich der Fahrerseite nicht unerheblich beschädigt. Der dadurch verursachte Schaden wird vorsichtug auf ca. 2.000 EURO geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115.

OTS: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68440 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68440.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland PK Bad Zwischenahn Telefon: +49(0)4403/927 115 E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

https://twitter.com/polizei_ol